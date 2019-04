Neviete, čo potrebujeme, odkazujú firmy školám

Aké zručnosti požadujú zamestnávatelia?

21. mar 2019 o 11:00 Jarmila Horáková

Skúsení personalisti poukazujú na priepasť medzi tým, čo školy učia, a tým, čo by chceli zamestnávatelia. Nedostatočnosť prípravy na pracovný život kritizujú aj študenti a absolventi v minuloročnom prieskume Prvé kroky na trhu práce.

Len menej ako jeden z desiatich slovenských respondentov, ktorí sa zúčastnili v roku 2018 na prieskume spoločnosti Deloitte, je presvedčený, že absolventi univerzít sú dobre pripravení na realitu pracovného života.

Takmer polovica respondentov sa domnieva, že ich pripravenosť na trh práce je priemerná.

Pocit nedostatočnej pripravenosti

Spoločnosť Deloitte zmapovala názory na prácu, život a vzdelanie viac ako 5700 študentov a čerstvých absolventov popredných univerzít zo 14 krajín v strednej Európe vrátane Slovenska. Tieto prieskumy robí pravidelne posledných päť rokov. Mapuje oblasti, ktoré najviac znepokojujú študentov a absolventov, a zisťuje najdôležitejšie faktory, na ktorých základe si vyberajú budúceho zamestnávateľa.

Prečítajte si tiež: Brexit zatiaľ poplatky na univerzitách neovplyvní

"Zistenia ukazujú, že hoci sa v porovnaní s našimi prieskumami v rokoch 2013 a 2015 vnímanie opýtaných slovenských študentov a absolventov v tejto otázke zlepšuje, pocit nedostatočnej pripravenosti absolventov u nich pretrváva," povedal Marián Hudák, vedúci partner spoločnosti Deloitte na Slovensku.

Dodal, že nech už je realita za daným vnímaním akákoľvek, je škoda, že vysokoškoláci takto hodnotia pripravenosť na budúce povolanie, aj s ohľadom na to, že respondentmi boli najmä študenti a absolventi fakúlt ekonomického zamerania.

Čo školám vyčítajú firmy

Medzi hlavné výčitky firiem na adresu pripravenosti absolventov pre prax patria slabé technické zručnosti, slabá finančná gramotnosť či chýbajúci hlbší profesijný záber a skúsenosti.

"Problém je, že v metodike výučby na školách dostáva stále prednosť memorovanie poučiek pred hlbším profesijným záberom do konkrétnej problematiky, a to hlavne u absolventov vysokých škôl. To sa následne premieta aj do ich nepripravenosti na prax," hovorí o jednom z dôvodov Juraj Janči, country manažér Coface Slovensko.

V automotive sektore je v súčasnosti veľký dopyt po pracovnej sile. Ako však upozorňuje Martin Holub, vedúci oddelenia ľudských zdrojov Kia Motors Slovakia, cítia nesúlad dopytu a ponuky.

“ Absolventi bez praxe sa po skončení štúdia ocitajú v nevýhode. „ Martina Bauerová, HR špecialistka v Business Lease Slovakia

"Absolventi nie sú dostatočne pripravení po jazykovej stránke, neovládajú angličtinu alebo iný cudzí jazyk na potrebnej úrovni. Rezervy majú aj v práci so softvérom, nie je na úrovni samostatného využívania," hovorí Holub.

S tým súhlasia aj ďalšie firmy. "Pripravenosť absolventov závisí z veľkej miery od praxe získanej počas štúdia. Školy, žiaľ, stále nemajú adekvátne rozložené váhy vo vzťahu teória verzus prax. Nenapĺňajú tak celkom svoju rolu a absolventi, ktorí nemali snahu či možnosť získať skúsenosť vo svojom odbore, sa po skončení štúdia ocitajú v nevýhode," pridáva sa Martina Bauerová, HR špecialistka v Business Lease Slovakia.

Aj podľa Gabriely Majerníčkovej, HR manažérky TÜV SÜD Slovakia, pohľad na pripravenosť absolventov závisí od samotných odborov a zameraní spoločností, ktoré si hľadajú vhodných kandidátov. Tam, kde firmy zavádzajú alebo už zaviedli duálne vzdelávanie, respektíve úzko spolupracujú so strednými a vysokými školami, si vie predstaviť, že úroveň pripravenosti kandidátov absolventov je podstatne vyššia. V opačnom prípade podľa nej absolventi nedokážu "pretaviť" vedomosti do praxe.

Tréneri nových zamestnancov

Niektoré firmy prípravu nových zamestnancov zobrali pod svoju taktovku.

Napríklad Kia Motors Slovakia má zavedený onboarding program pre administratívnych zamestnancov, ktorý je prispôsobený jednotlivým pracovným pozíciám. „Čo sa týka zácviku výrobných zamestnancov, vytvorili sme pozíciu trénera. Tréneri uľahčujú novým zamestnancom prvé dni v práci a zaúčajú ich na pracovné pozície,“ hovorí Martin Holub.

V Business Lease zas absolventi prechádzajú plynulo z brigádnických dohôd. "S daným človekom tak už máme konkrétnu skúsenosť a presne poznáme jeho možnosti. On sám už pozná našu spoločnosť a je čiastočne zaučený a tak aj pripravený na nové zodpovednosti," podotýka Martina Bauerová.

Nízka gramotnosť. Finančná aj počítačová

Asociácie finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov zase upozorňuje na nízku finančnú gramotnosť študentov. Starší študenti a mladí ľudia sa podľa asociácie síce orientujú vo všeobecných ekonomických pojmoch, no nevedia svoje teoretické vedomosti používať v praxi.

Martin Lancz, predseda predstavenstva Asociácie finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov, hovorí: "Na školách chýba konzistentné a pružné vzdelávanie finančnej gramotnosti. Finančný trh sa rýchlo vyvíja, využíva čoraz viac digitálnych nástrojov."

Asociácia aktuálne pripravuje vlastný projekt v oblasti zvyšovania finančnej gramotnosti a finančnej inteligencie.

Prečítajte si tiež: Boli ste na stáži? Pre firmu budete zaujímavejší

Obdobne je to aj pokiaľ ide o počítačovú gramotnosť a pripravenosť študentov pre prax v IT firmách.

Napríklad nábory v slovenskej pobočke SAP sa týkajú predovšetkým SAP Labs Slovakia, čo je jedno z dvoch desiatok špičkových vývojárskych centier spoločnosti vo svete, aj preto firma vyžaduje od uchádzačov okrem nevyhnutných technologických vedomostí predovšetkým schopnosť tímovej práce a snahu učiť sa.

"Z nášho pohľadu je veľmi dôležité, aby škola pripravila ľudí, ktorí sú schopní samostatného a kritického myslenia, sú jazykovo zdatní a vedia, že bez neustáleho vzdelávania sa v našom odbore neuplatnia tak dobre, ako by mohli. A to napriek tomu, že nielen na Slovensku, ale aj vo väčšine krajín západnej a strednej Európy chýbajú desaťtisíce IT odborníkov," hovorí generálny riaditeľ SAP Slovensko Martin Ferenec.

Pavol Draxler, výkonný riaditeľ Binary Confidence, ide v kritike ešte ďalej. "Fakt je, že aj odborné vysoké školy v IT pripravujú často študentov na pozície, ktoré pravdepodobne už nebudú existovať, kým túto školu skončia. Komunitné fungovanie škôl medzi univerzitou, samosprávou a súkromným sektorom, aké poznáme zo Západu, u nás neexistuje ani v náznakoch. Čo je veľká škoda nevyužitého potenciálu ako pre študentov, tak pre podnikateľov, komunitu a, samozrejme, v neposlednom rade pre celú krajinu," hovorí Draxler.