Čaká vás maturita z angličtiny? Vyskúšajte si cvičný test úrovne B2

Maturita 2023.

Termín písomných maturít z angličtiny pre rok 2023 je stanovený na stredu 15. marca. Ako sa vraví, cvičenie robí majstra. Študenti, ktorých sa maturita z angličtiny týka, vedia, že si svoje vedomosti môžu vyskúšať v testoch, ktoré už predošlí maturanti absolvovali.

Možností nie je až tak veľa, každý rok na stránke Národného inštitútu vzdelávania a mládeže (predtým Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania), ktorý zároveň zabezpečuje externú časť maturitnej skúšky, pribudne jeden test každej úrovne, spolu s nahrávkou na počúvanie a kľúčom správnych odpovedí.

Denník SME pre vás v spolupráci s Národným inštitútom vzdelávania a mládeže pripravil ukážky dvoch testov navyše. Jednu pre úroveň B2 a jednu úrovne C1, obe spolu s cvičením na počúvanie a kľúčom správnych odpovedí.

Ak sa vás maturita týka, môže to byť pre vás užitočná pomôcka. A ak sa vás netýka, vyskúšajte, či by ste ju zvládli. Aspoň zistíte, ako na tom so znalosťou cudzieho jazyka ste.

LISTENING - (7 points)

Fred Radke – Trumpeter and Conductor of the Harry James Orchestra

Nahrávku k tomuto cvičeniu si môžete vypočuť tu.

You will hear an interview with Fred Radke, a trumpeter and conductor of the Harry James Orchestra. For the following statements 01 – 07, choose only one correct answer. Now you have two minutes to read the tasks.

01 What Fred Radke shares with Gina Funes is .................

(A) composing jazz music

(B) planning performances

(C) lecturing at the University of Washington

(D) teaching at North Seattle Community College

02 Fred Radke considers jazz to be .................

(A) ignored by young players

(B) a genuine form of American art

(C) the best performed music in America

(D) popular at American universities

03 After playing first trumpet with Harry James, Fred Radke .................

(A) started a TV career

(B) accepted a film role

(C) took over conducting the band

(D) established a college department

04 Fred Radke views Harry James as .................

(A) a strict professional

(B) an argumentative character

(C) the best performer and entertainer

(D) the most influential conductor